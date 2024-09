Più di diecimila partecipanti alla 46ª StraBergamo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 15 settembre 2024) Bergamo. Una bella mattinata di sole, 10.400 persone di corsa per le strade di Bergamo, tanto divertimento: è la2024, la marcia non competitiva che da 46 anni è uno degli appuntamenti sportivi più attesi di settembre. L’entusiasmo e la carica deisi sono propagati tra le vie più belle di Bergamo alta e bassa, attraverso i 4 percorsi proposti dall’organizzazione. Il Villaggionella giornata di sabato ha ospitato il Villaggio BCC Milano con gonfiabili, calcetto, e zucchero filato per i più piccoli; il borgo della Strada del vino Valcalepio e dei Saporti della Bergamasca.partenza sul Sentierone, domenica 15 settembre, si sono presentati runner professionisti, famiglie con bambini anche molto piccoli, gruppi di amici giovani e meno giovani, cani piccoli e grandi. Alle 7.