Muore un bimbo di 10 anni ma il concerto di Fedez si fa lo stesso Scatta la polemica e il sindaco Peralta replica | Decisione presa per motivi di ordine pubblico

(Di domenica 15 settembre 2024) Una tragedia quella che si è consumata ieri pomeriggio, 14 settembre, a Ozieri, in provincia di Sassari, dove un giovanissimo, di nome Gioele, ha perso la vita mentre giocava a calcio con alcuni suoi amici. Il bambino, di soli 10, era entrato nel campetto di San Nicola per giocare insieme a due amici, quando avrebbe sbattuto inavvertitamente contro una porta di calcio mobile (quelle che si usano durante gli allenamenti per ridurre le dimensioni del campo di gioco). Secondo le prime ricostruzioni delle autorità, la stessa avrebbe poi ceduto, schiacciando fatalmente la giovanissima vittima. Inutili i soccorsi di un’ambulanza base, di una medicalizzata e dell’elisoccorso, che non sono riusciti a rianimare il giovanissimo, in arresto cardiaco, sotto gli occhi attoniti dei presenti, tra cui, riporta Fanpage, i genitori.