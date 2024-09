Meret manda a nanna le comari di paese Conte è il cinismo spiegato ai bambini

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 15 settembre 2024): Se usciamo passeggiando dall’insensata guerriglia di Cagliari, lo dobbiamo a lui. Le prende tutte,ledie strofina i guanti su una prestazione super. La pizza di Briarore se non fosse di Briatore. Voto 8 Di Lorenzo: Affidabile, trotta e galoppa, segna pure colpendo Mina. È ufficialmente tornato quello di due anni fa. Serenata dal balcone. Voto 7 Rrahmani: Amir è soave, dolce e dominante. Si perde Piccoli solo una volta poi però accuccia gli avanti sardi al suo volere. Guardiaspalle ad un comizio di Sangiuliano. Voto 6.5 Buongiorno: È il Re della foresta. Domina la folla con una serenità disarmante. Non sbaglia nulla, proprio nulla. Cala il poker alla sua maniera. Marco Antonio se non avesse conosciuto Cleopatra. Voto 8 Mazzocchi: Partita più che onesta. Ara la fascia con umile collaborazione.