LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | Luna Rossa riparte da 2-0 con American Magic

(Di domenica 15 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella seconda giornata di regate per le semifinali dellaCup, torneo di selezione che stabilirà la sfidante del Defender Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup. In acqua dunque nuovamentecontroe Ineos Britannia contro Alinghi per il terzo e quarto atto delle rispettive serie. In entrambi i casi sida un 2-0, maturato però ieri con dinamiche completamente diverse tra di loro.Prada Pirelli ha dovuto infatti sudare sette camicie per vincere in rimonta i primi due match race sudopo aver pagato dazio in partenza, mentre i britannici hanno dominato in lungo e in largo dimostrando una superiorità schiacciante rispetto agli svizzeri di Alinghi.