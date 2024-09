LIVE Italia-Portogallo Europei beach soccer 2024 in DIRETTA | si parte alle 18 00

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 15 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.45 Un percorso lungo quello intrapreso dalla formazione azzurra. Dopo aver vinto il girone eliminatorio a Tirrenia nei primi di luglio, la compagine di Del Duca ha passato il girone A delle Superfinals al secondo posto, battendo Estonia e Germania prima di perdere con la Spagna. Ai quarti, l’si è ritrovata davanti la Cechia, sconfitta per 5-2, prima di rincrociare la Spagna, domata ai supplementari nella giornata di ieri con il punteggio di 4-3. Dopo la vittoria dell’ultimo Europeo, e la finale agli ultimi Mondiali, arriverà in ogni caso un altro risultato di prestigio. 17.40 Amici di OA Sport, buonasera e ben ritrovati alladi, finale deglidiBuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla  di, finale deglidi