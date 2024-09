L' ho detta Venier scatenata | cosa le sfugge durante il quiz

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 15 settembre 2024) Domenica In parte col botto. Interviste, approfondimenti e studio rivoluzionato ma, soprattutto, un nuovo gioco telefonico denominato ‘Mara 500+', che coinvolge il pubblico da casa in un nuovoa premi basato su filmati e momenti di repertorio rubati dalle tante edizioni del popolare programma. Un modo, questo, per essere sempre vicini ai telespettatori e renderli parte del grande show. Mara, cintura nera di improvvisazione, ha già dovuto fare i conti con una piccola svista in diretta. Proprio nello spazio dedicato al divertimento con gli italiani, la conduttrice ha fatto confusione e, leggendo la domanda, ha fornito un suggerimento che corrispondeva alla risposta. Complice e divertito Renzo Arbore, ospite del primo appuntamento. Il video, che riprende la scena, è già virale.