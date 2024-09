Le Stelle di Branko ecco le previsioni di domenica 15 settembre

Leggi tutta la notizia su iltempo

L'atmosfera della giornata è particolarmente indicata per i rapporti di amicizia, se avete qualcosa di molto personale da rivelare, qualcosa che vi tocca profondamente, questo è il momento di parlare. L'autunno è alle porte, preparatevi a qualche contrasto nei rapporti di collaborazione, ma dovete insistere e portare avanti i vostri progetti. Marte provoca guerre, ma non prendetevela con il vostro amore. Toro Le decisioni, il pensiero, non sono favoriti da questa Luna che transita in Acquario, la mente è dominata dalle abitudini, dai timori personali, dal desiderio di proteggere le vostre piccole motivazioni personali.