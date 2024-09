Le scelte Palsson si candida per una maglia Con Ricci per spingere Seghetti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Adampotrebbe avere una nuova possibilità dal primo minuto nel match di questa sera al Curi contro il Gubbio. In assenza di attaccanti, Formisano cerca qualità sulla trequarti. Il calciatore islandese, dopo un avvio record in Coppa Italia, ha smarrito un po’ la via, ha avuto bisogno di ambientarsi in un calcio completamente diverso da quello vissuto prima di arrivare in biancorosso. Ora, secondo Formisano, è arrivato il momento di riproporlo. In assenza di Sylla e con molta probabilità l’ex di turno Montevago (convocato andrà in panchina), l’allenatore biancorosso ha deciso di puntare su, cone presumibilmente Pallson, alle spalle dell’attaccante al rientro dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori in questo avvio di stagione.