L' asse che può unire Londra e Berlino

(Di domenica 15 settembre 2024) Per ora l’avvicinamento tra Keir Starmer e Olaf Scholz riguarda la difesa. Ma l’alleanza può allargarsi ancora, vista anche la debolezza della Francia. E per l’Italia? Ci sono dei vantaggi. Pronti, fuoco: Keir Starmer, il nuovo premier britannico, ha atteso giusto due mesi prima di volare ain visita ufficiale. Il suo predecessore Rishi Sunak si era fatto desiderare ben di più: 18 mesi. Sarebbe un errore ritenere che Starmer abbia voluto tagliare corto poiché aOlaf Scholz, un socialdemocratico e dunque politicamente un «parente» del laburista Starmer, ha imboccato il miglio finale del suo mandato. E non sarebbe corretto nemmeno ritenere che Starmer parli a nuora perché suocera intenda. Che, cioè, si lanci entusiasticamente in un accordo bilaterale con la Germania in modo da smuovere l’Unione europea.