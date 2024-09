L’accoglienza tiepida ai buoni propositi di Draghi L’opinione di Guandalini

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 15 settembre 2024) Il pianonon si afferma innescando il conflitto sovranisti-europeisti. Quel piano va oltre i veti (tu sì–tu no) alla partecipazione. Sono tre i pilastri che lo sostengono. Volontà, solidarietà e responsabilità. Tra le nazioni europee. In linea di massima vale quello che mi ha detto un alto funzionario di Bruxelles.ha scritto cose che la maggior parte degli addetti ai lavori sapevano. La domanda da porsi è perché non sono mai state fatte. E perché non si faranno. Gli aut aut dell’ex capo della Bce sono condivisibili perché il punto cui siamo arrivati è indiscutibile e lo esprime bene lo stesso. “L’Ue scelga tra l’essere indipendente o diventare serva. Noi siamo un giardino ma fuori c’è la giungla. L’Europa deve essere padrona del proprio destino”.