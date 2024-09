Inter a Monza per conseguire tre obiettivi Presente e futuro si mescolano – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 15 settembre 2024) L’si presenta all’U-Power Stadium dicon la voglia di ottenere tre punti importanti per ilma anche per le ambizioni future. I due tempi sinell’ottica di un disegno ideale. LA SITUAZIONE – L’arriva alla sfida contro ildi Serie A con due vittorie e un pareggio nelle prime tre gare di campionato. I nerazzurri, dopo un pareggio frutto di errori non collettivi nel 2-2 contro il Genoa, hanno poi vinto agevolmente contro il Lecce per 2-0 e contro l’Atalanta per 4-0. Ora arrivano i brianzoli, ancora a secco di successi in campionato. I nerazzurri, dal canto loro, non hanno ancora vinto in trasferta, un dato che lascia il tempo che trova se si considera che sia stata solo una la gara non casalinga dei meneghini.