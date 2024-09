Inter a caccia di un altro record | a Monza con 1 sicuro più 1 incognita – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 15 settembre 2024) L’si prepara alla sfida contro ilcon l’auspicio di mettere in cassaforte tre punti preziosi, soprattutto alla luce del pareggio della Juventus a Empoli. Un attaccante,del posto, spera di dare ai nerazzurri unsimbolico che evoca il passato. IL PUNTO – L’va acon la consapevolezza di chi sa che il campionato sia sempre un obiettivo stagionale e la maturità di chi intende risparmiare qualche energia in vista dei prossimi impegni. I nerazzurri sono infatti attesi da una settimana molto dispendiosa sul piano fisico e su quello mentale, con il Manchester City a ospitarli mercoledì 18 settembre e il derby ad attenderli domenica 21. Simone Inzaghi è conscio dell’esigenza di equilibrare le due esigenze ora citate, tanto che per la sfida con i brianzoli sono attese varie novità dal primo minuto.