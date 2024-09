Il volo di farfalla di Elisa Ghilotti Una giornata di festa per i disabili

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 15 settembre 2024) Il ricordo del suo sorriso continuerà a fare del bene. Oggi, allo Spazio Rosmini, andrà in scena il terzo memorial in onore di, la ragazza scomparsa 4 anni fa (l’8 febbraio 2020) a soli 20 anni a causa di una polmonite che complicò la sua situazione clinica delicata, dovuta ad una rara malattia degenerativa. Nonostante questoè sempre stata un vulcano di energia e solarità, tanto da essere rimasta nel cuore di tutti nel quartiere in cui è cresciuta, San Donato. Ad organizzare l’evento è ancora una volta l’associazione Geniattori, di cui fa parte anche la mamma di, Irma Cusini, che grazie all’impegno dei suointari regalerà unadi convivialità, musica e giochi a chi vorrà partecipare (l’ingresso è libero dalle 10 alle 17:30).