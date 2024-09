Il Torino non punge il Lecce si morde le mani

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di domenica 15 settembre 2024)(ITALPRESS) – Ti aspetti un Toro arrembante, invece sono i “lupi” a sfiorare la vittoria. Ilsileperchè si è ritrovato sulla sua strada un Milinkovic-Savic in vena di grandissimi interventi. Imprecisione giallorossa condita da una forma strepitosa del portiere di Vanoli. Lo 0-0 finale si spiega così. La prima occasione è per il. Ilic, al 5?, per Ricci che colpisce male e la palla finisce alta. Ilgioca a viso aperto senza timori reverenziali. Al 9? sassata di Krstovic di poco sul fondo. Berisha prova a solleticare Milinkovic-Savic e quasi quasi ci riesce pure. Esce l’infortunato Vojvoda, i salentini continuano a martellare gli avversari. Cross di Berisha per la testa di Krstovic, Milinkovic-Savic è pronto (27?). Identica situazione al 33? con medesimo esito. Al 35? è Morente a sfiorare il gol, sempre con un colpo di testa.