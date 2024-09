Genoa-Roma come vederla oggi in tv? Canale orario e diretta streaming Serie A 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

Genoa-Roma: come vederla in tv, partita valida per la quarta giornata della Serie A? Ecco streaming e tutto quello che c'è da sapere. I giallorossi vogliono alzare la testa dopo un inizio di stagione al di sotto delle aspettative con soli due punti conquistati e ci proveranno a Marassi. La squadra di Gilardino ha perso Gudmundsson e Retegui, ma si è rinforzata sul mercato ed ha tutte le carte in regola per centrare una salvezza tranquilla. Il fischio d'inizio allo Stadio Luigi Ferraris è in programma alle ore 12:30 di domenica 15 settembre. STREAMING E TV – La partita sarà visibile in tv in esclusiva su Dazn, oltre che sul relativo canale satellitare Zona Dazn.