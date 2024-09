Eleonora Giorgi e il cancro al pancreas | Lotto con tutte le forze

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di domenica 15 settembre 2024) (Adnkronos) – “Stiamo lottando conle”., a Verissimo, oggi racconta la sua lotta contro il tumore al. Le cure, dice l’attrice 70enne, hanno funzionano parzialmente nell’ultimo ciclo di terapie. “La storia è iniziata 10 mesi e mezzo fa. La chemioterapia ha permesso di rimuovere il tumore principale, ma ilalcrea una sorta di guaina. Sono arrivate delle ‘sorpresine’, per 3 mesi abbiamo cercato di abbatterle ma ha funzionato parzialmente”, dice. “Le metastasi “si sono ingrandite, farò domani e dopodomani esami importanti. Manderanno i campioni all’estero, in America. A Houston è stata trovata una chiave d’accesso per il 14% dei malati. Stiamo lottando conle. La soluzione migliore sarebbe attaccare le metastasi con la radioterapia.