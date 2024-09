Dua Lipa l’unica tappa italiana del tour 2025 sarà agli I-Days di Milano

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di domenica 15 settembre 2024) Duatorna in concerto in Italia el’headliner degli I-di, i biglietti e le info Dopo gli oltre 430 mila biglietti dell’edizione 2024 e ancora prima gli oltre 320 mila dell’edizione 2023 (dati che segnano un costante aumento di pubblico), la nuova edizione degli I-si apre con una prima grande headliner: Dua. La pluripremiata global pop star inglese da miliardi di stream è il primo nome annunciato dell’attesa concert seriesprotagonista il 7 giugnosul palco dell’Ippodromo Snai La Maura. I biglietti per questa data saranno disponibili in prevendita My Live Nation dalle ore 10.00 di giovedì 19 settembre e in vendita generale dalle ore 10.00 di venerdì 20 settembre su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.