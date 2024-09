Di Lorenzo | Il calcio è uno sport bellissimo bisogna solo godersi lo spettacolo Noi dobbiamo pensare solo a ciò che accade in campo

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 15 settembre 2024) Giovanni Di, difensore e capitano del Napoli è intervenuto in conferenza stampa. Esordendo in questo modo: “Oggi sono stato fortunato, ma sono contento per il goal che è servito a sbloccare il risultato in una partita difficile su undifficile. Nondare nessun segnale al Campionato, lodare a noi stessi, era una partita importante di ritorno dalle Nazionali.” Di, vi siete sporcati le mani? “Era una gara difficile, ilera molto secco e la palla si fermava. Siamo stati bravi a calarci subito nella partita, sicuramente si può fare meglio. Abbiamo iniziato molto bene nel primo tempo, poi anche a causa dello stop il ritmo è un po’ calato. Siamo contenti, è una vittoria importante, queste partite sono importanti in campionato.