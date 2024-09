David obiettivo concreto per l’Inter | strategia già fissata

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 15 settembre 2024) Jonathanè il nome caldo per l’attacco del futuro del. Un parametro zero su cui la società nerazzurra ha messo gli occhi. E, secondo Sport Mediaset, laper ingaggiarlo è già ben chiara. LAVORO PER IL FUTURO – Jonathanè il nome cheha individuato e su cui si sta già muovendo con grande anticipo per l’attacco della prossima stagione (e non solo). Il canadese ha mostrato ottime cose in maglia Lille e il suo contratto è in scadenza nel 2025. Motivo per il quale la società nerazzurra ha già fissato la propria, in modo da non farsi trovare impreparata e concretizzare un altro colpo simile a quanto fatto questa stagione con Piotr Zielinski e Mehdi Taremi. Ma anche per completare fin da subito un attacco che resterà orfano di Marko Arnautovic e Joaquin Correa, i cui contratti scadranno proprio al termine di questa stagione.