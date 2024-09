Cosmetici e detergenti continua in chiave green la crescita di Allegrini

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 15 settembre 2024) Tra detergenza e cosmeticaladelladi Grassobbio, che alle soglie degli 80 anni di attività (che festeggerà il prossimo anno) si conferma in perfetta forma. L’azienda, che sabato 14 settembre ha aperto le porte del proprio quartier generale ospitando le famiglie dei suoi 160 dipendenti (prima della pandemia poco meno di un centinaio), punta su uno sviluppo sostenibile in, e i risultati sono dalla sua parte: la proiezione del fatturato per il 2024 viaggia infatti intorno ai 36 milioni, 3 in più rispetto allo scorso anno.