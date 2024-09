Bergamo abbraccia Marina Abramovi? | L’arte è coinvolgimento una mostra può cambiare la vita

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 15 settembre 2024). Tutto o niente. Non esiste una via di mezzo per. Come per amore, bisogna dare se stessi e oltre. Bisogna arrivare al 150%, come ha detto?, perfomer di fama internazionale, sul palco di gres art 671 apresentata dal presidente Roberto Pesenti. Lei è pronta a tutto per. Lo è ancora adesso, a 77 anni, dopo oltre mezzo secolo di carriera. Mentre parla, oltre 700 persone ascoltano in assoluto silenzio. Del resto, non capita tutti i giorni di incontrare una leggenda. In effetti è la prima volta per l’artista a. Anche per questo il 14 settembre 2024, rimarrà una data storica per la città: quella in cui? è arrivata in città per inaugurare unaa lei dedicata, in esposizione sino al 16 febbraio 2025. L’artista è entrata in sala accolta dalla platea entusiasta.