Ballando 2024 | concorrente lasciato dalla fidanzata c' entra Milly Carlucci

(Di domenica 15 settembre 2024) Furkan Palali sembra essere pronto per un nuovo capitolo della sua carriera in Italia. Il suo trasferimento nel Bel Paese e la partecipazione acon le Stelle dipotrebbero aver segnato la fine della sua relazione con l'attrice e collega Ezgi Eyüboglu. Secondo indiscrezioni, ladell'attore turco noto per la sua partecipazione alla popolare soap opera Terra Amara, non avrebbe gradito la sua decisione di trasferirsi in Italia, dedicandosi completamente alla sua carriera televisiva. La coppia, che aveva fatto sognare i fan con dolci dichiarazioni d'amore, sembra aver attraversato una crisi che avrebbe portato alla rottura. Nonostante un'apparizione congiunta in Italia lo scorso novembre, i due non sono più stati visti insieme, e Ezgi avrebbe smesso di seguirlo sui social, alimentando le voci di una separazione.