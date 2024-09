Allocca è Francesco Datini Al Milano Fringe festival

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 15 settembre 2024) Per il secondo anno consecutivo Giuseppeparteciperà alOff. Nell’edizione passata (la quinta della kermesse che porta artisti italiani ed europei nel cuore del capoluogo lombardo e in periferia), il teatrante pratese si è esibito quattro volte sul palco del Teatro Puecher con il monologo dedicato a Galileo Galilei, "L’amor che (non) move il sole", ottenendo due riconoscimenti: la menzione speciale assegnatagli dalle classi 2E e 2D della Scuola Media Puecher e il Premio Fil - Lo studente in giuria, che gli è valso una borsa di studio da 1000 euro.