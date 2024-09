Al Gewiss Gasperini | Ora vedremo la vera Atalanta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) L’oggi alle 15 entra nella sua nuova casa: si gioca per la prima volta nel rinnovatoStadium da 25mila posti, tutti coperti. Sarà un pomeriggio di festa per il popolo atalantino e per tutta Bergamo. Gara d’esordio casalinga ad alto tasso di difficoltà contro la Fiorentina, squadra che nell’ultimo triennio ha battuto i nerazzurri sette volte nei vari incroci, quattro su sei al. Dea che ritrova l’organico quasi al completo, con l’eccezione di Godfrey (mal di schiena) e del capitano Toloi fermato da un problema muscolare. Anche se alcuni giocatori, appena arrivati sul mercato e poi partiti con le nazionali, hanno solo qualche allenamento nelle gambe: il difensore Kossounou ha due sole sedute con il gruppo.