AI | ecco le manca secondo Azoff per superare il cervello umano

(Di domenica 15 settembre 2024) Gli esseri umani sono destinati a progettare un’intelligenza artificiale superiore, con capacità e velocità maggiori del, una volta decifrato il ‘codice neurale’. È quanto affermato da Eitan Michael, specialista in analisi dell’IA, nel suo nuovo libro, ‘Towards Human-Level Artificial Intelligence: How Neuroscience can Inform the Pursuit of Artificial General Intelligencè. Quisostiene che uno dei passi critici verso la costruzione di una ‘IA di livello umanò è l’emulazione della coscienza nei computer. “Ciò che sbloccherà questo salto di qualità è la comprensione del ‘codice neurale’ “, afferma