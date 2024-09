Un fiore per ricordare Said Oggi camminata silenziosa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 14 settembre 2024) Sarà un, in cui il silenzio "non è assenza di convinzione o di pensiero, ma necessità di rientrare dentro di noi, di cercare di raccogliere quelli che – spiega don Luigi Sonnenfeld – sono gli elementi fondanti di un’umanità di cui andare fieri". Unapromossa dal Forum della Pace della Versilia che, questo pomeriggio alle 17, partirà dal Municipio, "che è la casa di tutti", per arrivare fino a via Coppino. Al marciapiede, davanti alla ditta Cantalupi, dove sarà posato “Unper“. Ucciso per aver rubato una borsetta. E, per questo, condannato anche da vittima, in un cortocircuito della realtà e della ragione da cui non è immune nemmeno una parte della politica. "Quello che è accaduto e le reazioni che ha generato – prosegue Sonnenfeld – manifestano quanto complesso sia il problema sollevato da questo tragico evento".