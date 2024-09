Toti il nemico non è la magistratura ma la politica

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) "Il verodellanon è la, ma lastessa che ha costruito la gabbia in cui si è rinchiusa. Io per provare a cambiare questaho fatto quanto potevo e ho pagato di persona". Lo scrive l'ex presidente della Regione Liguria Giovannisulla sua pagina Facebook. "Se al mugugno sommesso, o peggio, al sorriso a mezza bocca di chi spera di prendere il posto dell'inquisito di turno non subentrerà il coraggio di cambiare allora - prosegue - avanti il prossimo, come dice una nota canzone, gli lascio il posto mio". "Credo che lo scontro non sia trae i magistrati di Genova, ma tra unaipocrita che ha approvato e applaudito leggi morali, anzi moraliste e i pochi che credono in una democrazia liberale dove le persone vengono giudicate sui fatti e non sui pregiudizi.