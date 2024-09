Schianto tra auto nel trevigiano | morto un 77enne ferita una donna

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 14 settembre 2024) Venerdì 13 settembre, alle 14:56, un grave incidente stradale ha avuto luogo in via San Michele a Ormelle. Duemobili sono rimaste coinvolte in una collisione violenta che ha causato la morte di Luigi Bianchin, un pensionato di 77 anni molto conosciuto in paese. Bianchin, originario di Ormelle e padre di Raoul e William, noti per gestire una carrozzeria e unsalone nella zona, ha perso la vita a seguito dell’impatto. I carabinieri di San Polo di Piave si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.Leggi anche: Tragico incidente in bici, Fabio Lo Re muore sul colpo. Lascia moglie e figli La notizia della scomparsa di Bianchin ha suscitato grande cordoglio nella comunità, con amici e conoscenti che esprimono il loro dolore per la perdita.