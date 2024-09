Scambio di prigionieri Russia-Ucraina liberi anche 23 combattenti del Battaglione Azov che resistettero all’assedio di Mariupol – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 14 settembre 2024) 103di guerra russi per altrettanti ucraini. Oggi, sabato 14 settembre, i due Paesi in guerra dal febbraio 2022 hanno portato a termine un nuovodi, rivendicato soprattutto da Kiev come un successo. 206 in totale, appunto, il numero dei soldati (ma non solo) scambiati, con la mediazione decisiva degli Emirati Arabi Uniti. «I nostro sono a casa. Abbiamo riportato con successo in103 guerrieri dalla prigionia in: 82 soldati di leva o “privati”, 21 agenti (di polizia o di frontiera, ndr). Ringrazio la nostra squadra negoziale per aver consegnato una notizia così buona per l’», ha scritto sui social Volodymyr Zelensky, condividendo una serie di foto della liberazione dei suoi uomini. Il motivo di tanta soddisfazione è presto spiegato. Tra le decine diucraini liberati molti erano finiti nelle mani dei russi da anni.