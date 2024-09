Prosciutto cotto | la classifica dei migliori prodotti artigianali

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 14 settembre 2024) Dopo ladelin vaschetta in vendita nella gdo (LINK) ecco quella che mette in fila leespressioni di questo salume piacione, versatile e multitasking. Sono idi aziende medio-piccole (ma non solo) presenti nel mercato di nicchia, in gastronomie e botteghe di cose buone, selezionate nella fascia alta. Negli ultimi anni questa classe di salume sta vivendo una seconda giovinezza: sono sempre più numerosi gli artigiani – realtà evolute e dotate delle tecnologie necessarie – che propongono prosciutti cotti più buoni e con una minore quantità di additivi. La top ten dei prosciutti cotti gourmet è il frutto di una degustazione cieca che ha messo in fila 22. Il blind test è stato effettuato presso Gambero Rosso Academy da un panel di esperti assaggiatori.