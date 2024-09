Pochettino nuovo ct Usa | Ispiriamoci alla nostra nazionale femminile possiamo vincere i Mondiali

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 14 settembre 2024) Mauricioè stato appena nominato allenatore degli Stati Uniti. A due anni dall’ospitare i, l’ex tecnico del Psg ha intenzione di mostrare una squadra con un atteggiamento diverso da quello visto nella precedente competizione e in Copa America quest’anno.punta in alto con gli Stati Uniti: «il Mondiale 2026» L’argentino punta in alto, forse anche troppo, dichiarando di poterla Coppa del Mondo. Nella conferenza di presentazione ha spiegato: «Dobbiamo pensare che, non solo una partita, ma l’intero Mondiale. Se non siamo consapevoli chefarcela, il percorso sarà difficile. Questo è l’unico modo per mettere il talento al servizio della squadra. E’ una sfida enorme».