Open Arms | Pm ' da Salvini porti chiusi quale strumento pressione Stati membro Ue' **

(Di sabato 14 settembre 2024) Palermo, 14 set. (Adnkronos) - "Il Governo Conte 1, come è emerso in questo processo, con il suo contratto di governo prevedeva di sensibilizzare l'Europa per ottenere una equa distribuzione dei migranti. L'allora ministro dell'interno (Matteondr) ha ritenuto di potere squilibrare l'unità di misura dei beni giuridici in questione, in favore deidideglimembri". Con queste parole il procuratore aggiunto di Palermo, Marzia Sabella, ha iniziato la requisitoria del processo Openche vede imputato il ministro Matteo, accusato di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio.