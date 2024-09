Oasis ma quanto ci siete mancati

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di sabato 14 settembre 2024) Liam il frontman della band e Noel il cervello creativo si riuniscono per il ‘bene’ (chissà) degli. Ebbene sì, rimane comunque una splendida notizia quella della reunion. Care lettrici e cari lettori di Velvet Gossip, un tuffo nel presente per ricordarci il passato! Glisi riuniscono con un annuncio che ha fatto raddrizzare le orecchie della discografia mondiale.Live 2025! che partirà da UK e Irlanda e pare niente Italia, per il momento.. Crediti: Instagram/- velvetgossipNo, non sappiamo se l’abbiano deciso perché fratelli o per soldi. Ma a noi, quello che importa e che facciano di nuovo musica. Quella musica. Questa reunion l’aspettavamo dal 28 agosto del 2009 quando, a Parigi, si separarono fra botte e insulti. La loro storia è una epica del rock resa tale da due ragazzi malandrini, diventati star e molto, molto talentuosi.