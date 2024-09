Nesta | Mai avuto problemi con l’Inter Sempre nutrito grande rispetto!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 14 settembre 2024) È vigilia di Monza-Inter, quarta sfida del campionato di Serie A: il tecnico dei brianzoli Alessandrosi è così espresso nella conferenza stampa della vigilia. CONFERENZAVIGILIA MONZA-INTER Mister, le chiedo se anche lei pensa che il campionato decolli a partire da domani, cioè dopo la sosta. E, poi, la sua squadra è pronta per la sfida contro, probabilmente la più difficile della stagione? Decolla quando decolla. Ognuno ha il proprio calendario e perciò varia per ogni squadra. Speriamo che sia già dalla prossima partita per noi. Abbiamo davanti una partita affascinante, difficile, ma che se disputata bene può essere undecollo. La squadra è pronta, abbiamo lavorato due settimane, recuperato qualche giocatore, mentre altri sono rimasti un po’ indietro. Speriamo di migliorare perché, in caso contrario, c’è qualcosa non va.