Napoli rifacimento via Arenaccia e corso Novara | lavori da 15 mln

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 14 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa giunta comunale diha approvato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria di via, tra le principali arterie della zona Ferrovia. Costo dei: 1,5 milioni. Si prevede il ripristino della pavimentazione esistente dei marciapiedi in lastre di basalto e cubetti di porfido, nei tratti ammalorati ed ildel tappeto di usura e dello strato di collegamento (binder) con eventuali ricariche negli avvallamenti. Questo per il tratto non oggetto di interventi di manutenzione eseguiti negli ultimi anni. Il tappeto di usura verrà rifatto utilizzando conglomerati bituminosi di tipo basaltico. Programmata inoltre l’implementazione degli scivoli di accesso al marciapiede, ai fini dell’abbattimento delle barriere architettoniche.