Napoli Primavera il tecnico Rocco | Dobbiamo essere più lucidi! Popovic? Numeri straordinari ma…

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 14 settembre 2024) Dario, neo allenatore del, ha parlato ai microfoni di Spaziocommentando la sconfitta patita dagli azzurrini per mano del Frosinone. Non comincia benissimo l’avventura delnella2. Gli azzurrini sono stati sconfitti in casa contro il Frosinone per 0-2, di fatto andando incontro alla prima sconfitta in campionato e mostrando che c’è ancora tanto da lavorare per portare a casa dei risultati positivi nei prossimi mesi. Dario, allenatore dellaU19, ha parlato ai microfoni di Spazio, soffermandosi su quelli che sono i temi della partita, e dando anche delle chiavi di lettura particolari sul match e su quello che sarà il futuro degli azzurrini in questo stagione.subito sconfitto, parla Dario“Le emozioni sono tante, anche per me.