Manchester City-Inter come vederla in tv? Canale data e orario Champions League 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 14 settembre 2024)vedere in diretta tv la sfida tra, valida per la prima giornata di? Eccoe tutto quello che c’è da sapere. Un esordio di quelli importanti per i nerazzurri in questadal nuovo formato. C’è subito lo scontro contro gli uomini di Guardiola, a quindici mesi dalla finale di Istanbul che premiò i Citizens con il gol decisivo di Rodri. La formazione di Inzaghi ha tutte le carte in regola per fare un buon cammino in Europa anche quest’anno e questo inizia dall’Inghilterra. La sfida è in programma mercoledì 18 settembre alle 21:00 all’Etihad Stadium di. Il match sarà trasmesso in diretta tv in esclusiva su Amazon Prime Video.in tv?SportFace.