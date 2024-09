Luna Rossa batte in volata American Magic | regata combattuta il braccio di ferro vale il 2-0

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 14 settembre 2024) Al termine di unatiratissima fino al traguardo,centra la doppietta e vince anche gara-2 suchiudendo la giornata sul 2-0 nella semifinale della Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria di Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup. In condizioni meteo insidiose (campo dirafficato, vento in calo sui 9-10 nodi), l’equipaggio del Team Prada Pirelli ha avuto la meglio praticamente indopo un match race combattuto e incerto che ha visto diversi scambi di posizione tra le due imbarcazioni, apparse tutto sommato abbastanza simili a livello di performance in questo confronto diretto. Il binomio Spithill-Bruni ha perso nuovamente (anche se di poco) la partenza contro il tandem Slingsby-Calabrese, costringendoad inseguire proprio come in gara-1.