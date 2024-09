LIVE PRIMAVERA | Napoli-Frosinone 0-1 | finisce il primo tempo azzurrini in svantaggio

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 14 settembre 2024) Gara di2 tra, esordio stagionale per glidi mister Rocco.45?+1 – Termina la prima frazione di gara,in. 45? – Concesso un minuto di recupero. 44? – Occasione! Splendida azione corale dei gialloblù, Shkjambaj chiude il triangolo e prova a servire Cichero. L’attaccante colpisce di testa e manda alto sulla traversa. 42? – Contropiede! Popovic riceve palla e taglia il campo per Ballabile che non riesce a concretizzare. Si rimane sul risultato di 0-1. 40? – Incursione di Esposito che parte in solitaria dalla difesa fino ad arrivare in area avversaria. Il difensore azzurro viene contrastato ma l’arbitro non concede penalty. Ottima iniziativa del centrale di Rocco. 36? – Dosso fa scorrere un brivido lungo la schiena dei suoi, gestendo però con estrema freddezza un pallone in area piccola.