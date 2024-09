L’hamburger più buono al mondo non si mangia in America | Siamo colpiti dall’accuratezza dei sapori e dall’innovazione Ecco chi è al primo posto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024)piùal? No, non èno. Dopo anni di dominio, nella speciale classifica “The World’s Best Burgers”, compilata ogni anno dal sito svedese Burgerdudes, in vetta non spicca il nome USA, ma quello di un altro paese. E non sono sembrati molto contenti nel paese a stelle e strisce: “Ma gli Stati Uniti mantengono una buona posizione nella lista”, scrive Gerrish Lopez nell’edizione newyorchese di Time Out, riportato da Repubblica. Forse sorpresa dal vedere che l’Emmy Double Stack Burger del Pizza Loves Emily non sia più l’hambuger migliore al. Ha dovuto cedere lo scettro. E a raccoglierlo è statoSingular dell’Hundred Burgers spagnolo, che conta ristoranti in diverse città del paese, da Valencia a Madrid.