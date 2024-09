Il verde il punto ristoro del Sole e i ruderi da mettere in salvo con un tesoro di 55 milioni di euro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 14 settembre 2024) La reggia, le altre ville, le cascine e gli antichi mulini sono un patrimonio prezioso e fragile. E complesso da riuscire a (ri)valorizzare a pieno. Per questo da poco più di un anno a questa parte il Consorzio del Parco e della Villa Reale si è impegnato - insieme con Regione Lombardia - a redigere un Masterplan di interventi mirati entro i prossimi 10 anni, finanziato con 55di. La Fase 1 del progetto, attualmente in corso, prevede azioni soprattutto per la manutenzione e il rinfoltimento del, sulla Villa Reale e sul complesso dei Giardini, ma qualche intervento architettonico ci sarà anche sugli altri edifici sparsi nei 700 ettari.