I cinque motivi per non perdere Salernitana-Pisa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024), 14 settembre 2024 - Dopo la sosta tornano iper seguire la partitadi domani alle 15. LERIS E LA FASCIA DESTRA - Dovrà essere "più forte di tutto e tutti" questo, come ha dichiarato il tecnico nerazzurro, commentando l'infortunio di Leris. Il giocatore infatti starà fuori per 6-7 mesi dopo l'operazione al crociato svolta ieri mattina. Inzaghi però non sembra voler cambiare modulo, né la società andare sul mercato degli svincolati. Il gruppo si unirà per sopperire a queste mencanze. LA PARTITA DI INZAGHI - Pippo Inzaghi farà oggi il suo ritorno a Salerno da capolista, un ritorno che porta con sé ricordi intensi. Quando approdò sulla panchina dellain Serie A, la squadra si trovava in fondo alla classifica con soli 3 punti raccolti in 8 partite.