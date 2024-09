Gli spogliatoi Martino | Dawson può giocare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Quinta vittoria di fila nel precampionato dell’Unieuro, la terza consecutiva contro un’avversaria di A2. Alla fine coach Antimospegne ogni possibile allarme sull’assenza di Shawn, che nell’allenamento di giovedì (aperto al pubblico in occasione della presentazione della squadra ai tifosi) non aveva giocato il classico 5 contro 5 finale: "In mattinata si è allenato regolarmente ed è probabile che giocherà la finale, ma essendo in ritardo rispetto agli altri, abbiamo valutato che non sia ancora pronto perdue partite in due giorni. Non vogliamo affrettare i tempi del suo inserimento compiendo passi avventati. Valuteremo il suo impiego".