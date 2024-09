Forte alluvione villaggio distrutto | ci sono vittime e sfollati

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di sabato 14 settembre 2024) Una violenta ondata di maltempo ha colpito non solo l’Italia, ma anche tutta Europa. In un Paese in particolare, la situazione è decisamente critica. Un’ha creato gravi danni in diverse località e purtroppo si registranoe decine di. Le autorità rumene hanno inviato messaggi di allerta ai residenti per avvertirli delle condizioni meteorologiche avverse. Il bilancio dellepotrebbe ancora peggiorare. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Tragico incendio in Italia, la vittima muore carbonizzata Leggi anche: Drammatico incidente tra autobus e camion: cimortiin Romania, strade e abitazioni travolte dalla pioggia Ilmaltempo ha colpito 19 località in otto distretti del Paese. Durante colpite dalle piogge torrenziali nelle ultime ore, le contee orientali di Galati e Vaslui, duramente colpite.