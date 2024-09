F1 Charles Leclerc | La pole è venuta in maniera naturale Domani sarà lunga fondamentali le gomme

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 14 settembre 2024)festeggia dopo aver conquistato laposition del Gran Premio dell’Azerbaijan, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato cittadino di Baku abbiamo assistito a qualifiche emozionanti e serrate, con colpi di scena a non finire. Lando Norris ha concluso il suo sabato già nel Q1, mentre il monegasco ha nuovamente stampato il miglior tempo sulla pista appoggiata sulle sponde del Mar Caspio. Laposition, come detto, l’ha realizzata(la quarta consecutiva su questa pista) in 1:41.365 con 321 millesimi di vantaggio su Oscar Piastri, quindi terzo Carlos Sainz a 440 con Sergio Perez quarto a 448. Quinto George Russell a 509 millesimi davanti a un deluso Max Verstappen sesto a 658, subito davanti a Lewis Hamilton settimo a 924 con Alonso ottavo a 1.004. Solamente 17°, infine, Lando Norris già eliminato nel Q1.