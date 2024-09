Conte Turris | Pareggio giusto | siam venuti fuori nel secondo tempo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 14 settembre 2024)di lettura: < 1 minuto“Non è stata una partita noiosa: è stata una partita estremamente aperta. Ci sono state tante occasioni da gol: entrambe le squadre l’hanno giocata a viso aperto. E’ stato unpositivo. Sapevamo che non sarebbe stata una partita facile: questa, è una squadra allenata bene. La Casertana ha grande qualità,o stati bravi anerli. Nel valutare l’intera partita, ritengo che questosia. Nel primohanno tenuto loro il pallino del gioco, ma nelnoi. Lo 0-0 è stato lo specchio di quanto successo in campo“. Visibilmente soddisfatto Mirko, allenatore della. “I ragazzi mi seguono, sono loro i protagonisti e che scendono in campo. Se dall’altro lato non hai chi ti segue, è difficile lavorare“.