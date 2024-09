Ciro Giorgio alla 44a edizione della manifestazione annuale San Gennaro Feast

Leggi tutta la notizia su primacampania

(Di sabato 14 settembre 2024) NAPOLI – Nuova tournée artistica per l’attore e cantanteche dal 18 al 22 settembre 2024, volerà ancora oltre oceano per partecipare44a“San” pronta per svolgersi al M Resort Casino di Las Vegas. Un atteso evento che, nell’annoverare l’artista napoletano tra i suoi consueti ospiti, giunti al prossimo 19 settembre, alle ore 19.00 prevede anche la processione speciale in onore di San. A partecipareparata religiosa la “Gran Signora 2024”, Emily Conner Cooper, vedova di Pat Cooper, con il figlio e ancora Michael Caputo, i Cavalieri di Colombo. Con loro la maschera di Pulcinella rappresentata da. Con l’esercito Rotc Color Guard che eseguirà l’inno nazionale Americano, l’artistacanterà l’inno nazionale Italiano.