BJK Cup 2024 le pre-convocate dell’Italia per le Finals di Malaga Torna Sara Errani c’è Jasmine Paolini

(Di sabato 14 settembre 2024) Nella settimana in cui si sta disputando la fase a gironi della Coppa Davis, è stata diramata la lista delle pre-per ledi BJK Cup, in programma dal 13 al 20 novembre sul veloce indoor del ‘Palacio de Deportes José María Martín Carpena’ di(in Spagna). Le Azzurre, finaliste dell’ultima edizione, sognano di migliorare ulteriormente quel risultato anche se non sarà semplice battere superpotenze come Cechia e Stati Uniti. Tathiana Garbin ha selezionato cinque giocatrici per la fase finale della manifestazione:, Elisabetta Cocciaretto,(che tornerebbe dunque in BJK Cup dopo cinque anni), Lucia Bronzetti e Martina Trevisan. L’Italia debutterà sabato 16 novembre ai quarti contro la vincente della sfida tra Giappone e Romania.