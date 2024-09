Al via la festa di Fratelli d’Italia | Venti mesi entusiasmanti | La Regione? Dipende da noi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) Li definisce"corsari ed". In effetti rispecchia un po’ il sentimento che anima la platea ferrarese che si raduna alla chiamata dellaregionale di. Il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro è il mattatore della serata. Passa a volo d’angelo tutti i temi a lui più cari nel dibattito sui temi proprio della giustizia, assieme al senatore Alberto Balboni condotto dal capo della redazione ferrarese del Carlino, Cristiano Bendin. L’apertura è affidata al vicesindaco di Ferrara, Alessandro Balboni che richiama "lo spirito di Mirabello". Perché in fondo per la destra ferrarese quell’appuntamento resta scolpito nella memoria. Più di un anelito. Il desiderio della vecchia gloria, che si ripropone in versione regionale. Il passaggio per viale Aldo Moro, dalla prospettiva dei meloniani, passa dal Lido degli Estensi.