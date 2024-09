Watch Dogs | finite le riprese Markella Kavenagh nel cast del film tratto dal videogame

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 13 settembre 2024) New Regency ha annunciato la fine delledidall'omonimo videogioco, e l'arrivo neldi. Ledi, ildal videogioco Ubisoft, si sono ufficialmente concluse e nelci sarà anche. La presenza dell'attrice, recentemente neldella serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, è stata confermata dalla produzione nella giornata di oggi. I primi dettagli del progetto La storia proposta dasul grande schermo sarà totalmente originale e ambientata nell'universo creato per il gioco. New Regency non ha nemmeno voluto anticipare qualche dettaglio relativo al personaggio affidato a. L'attrice ha recitato accanto a Tom Blyth e Sophie Wilde. Alla regia